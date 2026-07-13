واژگونی و سقوط از پل خودروی سمند در جاده گراش به لار، ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر گراش گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی خودروی سواری سمند در کیلومتر هشت جاده لار-گراش به هلال احمر، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

شکاری افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن سازی صحنه، کمک‌های اولیه را برای ۲ مصدوم انجام دادند و سپس آنان برای تکمیل مراحل درمان با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل کردند.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.