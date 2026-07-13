شهردار گلستان از آغاز عملیات اجرایی و آماده‌سازی آسفالت کمربند جنوبی شهر خبر داد و این پروژه را یکی از مطالبات دیرینه شهروندان دانست که پس از سال‌ها رهاشدگی، اکنون به بهره‌برداری نزدیک شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد میرزمانی با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد: این محدوده سال‌ها به‌صورت خاکی رها شده بود و امکان تردد مناسب در آن وجود نداشت، اما با برنامه‌ریزی مدیریت شهری، عملیات احداث کمربندی جنوبی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این مسیر از بلوار آیت‌الله سعیدی آغاز شده، پس از امتداد سبزدشت، در نهایت به محور علی‌آباد متصل خواهد شد و نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک، توسعه زیرساخت‌های شهری و ایجاد دسترسی مناسب برای شهروندان ایفا می‌کند.

شهردار گلستان با بیان اینکه توسعه این محدوده تنها به اجرای کمربندی محدود نشده است، تصریح کرد: در مجاورت این پروژه، طرح‌های مهمی از جمله بوستان تفریحی و گردشگری بانوان، بوستان آموزشی، فرهنگی و ورزشی ترافیک، مدارس ۲۱ کلاسه، زمین چمن مصنوعی و سالن چندمنظوره ورزشی در دوره ششم مدیریت شهری احداث شده که برای نخستین‌بار موجب افزایش قابل‌توجه سرانه‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهر شده است.

میرزمانی در پایان تأکید کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر گلستان در مسیر خدمت به مردم، اجرای پروژه‌های زیرساختی و عمرانی را با جدیت دنبال کرده‌اند و حجم اقدامات انجام‌شده در این پنج سال، نشان‌دهنده جهشی کم‌نظیر در توسعه شهر و تحقق مطالبات شهروندان است.