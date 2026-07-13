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بنابر اعلام منابع آگاه خبری، همزمان با موج گرما در فرانسه، سه راکتور هستهای در حاشیه رودخانههای رون، گارون و موز از مدار خارج شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری آناتولی و بنابر اعلام شرکت برق فرانسه (EDF)؛ در پی موج گرمای شدید در این کشور، سه راکتور هستهای مستقر در حاشیه رودخانهها از مدار تولید خارج شدهاند و هشت راکتور دیگر نیز با کاهش توان فعالیت میکنند.
به گفته EDF، این تصمیم به دلیل شرایط جوی، افزایش دمای آب رودخانهها و بهمنظور رعایت مقررات مربوط به تخلیه حرارتی و حفاظت از محیطزیست اتخاذ شده است.
بر این اساس، راکتور شماره ۲ نیروگاه گلفش در حاشیه رودخانه گارون، راکتور شماره ۳ نیروگاه بوژه در کنار رود رون و راکتور شماره ۲ نیروگاه شو (Chooz) در حاشیه رود موز به طور کامل از مدار خارج شدهاند.
همچنین EDF اعلام کرد که هشت راکتور دیگر نیز با «تعدیل توان تولید» روبهرو شدهاند. این کاهش توان شامل راکتورهای شماره ۱ و ۲ نیروگاه سنآلبان (Saint-Alban) در کنار رود رون، راکتورهای شماره ۱ و ۳ نیروگاه بلیاس بر تولید برق هستهای فرانسه تأثیر میگذارد. در جریان موج گرمای ماه ژوئن نیز چندین راکتور، از جمله در نیروگاههای بوژه و گلفش، بهطور موقت از مدار خارج شده بودند.
اختلال در حمل و نقل ریلی در فرانسه در پی موج آتش سوزیها
چندین آتشسوزی روز یکشنبه در مناطق مختلف فرانسه به وقوع پیوست که علاوه بر بسیج صدها آتشنشان، موجب اختلال شدید در ترافیک جادهای و ریلی، بهویژه در «سن-ا-مارن» شد که منجر به بسته شدن اتوبان آ-۶ گردید.
براساس گزارش خبرگزاری آناتولی از استانبول، رسانههای محلی از یک آتشسوزی بزرگ در روز یکشنبه در حاشیه اتوبان آ-۶ در «سن-ا-مارن»، میان «نوازی-سور-اکول» و «آشر-لا-فوره» در توده جنگلی «ترو پینیون» خبر دادند. این آتشسوزی که از حاشیه اتوبان آغاز شده بود، به سمت توده جنگلی گسترش یافت و موجب ایجاد ستونهای غلیظ دود شد که از پاریس نیز قابل مشاهده بود.
سبتی خادمالله سخنگوی سازمان دفاع غیرنظامی به شبکه بیافام تیوی گفت: حدود ۱۰۰ آتشنشان شامگاه یکشنبه در محل بسیج شدند و حدود ۳۰ هکتار از اراضی در آتش سوخت. بنا بر همین منبع، دو بالگرد آبپاش و دو هواپیما برای کمک به عملیات اعزام شدند.
بر اساس گزارش تیاف۱، دو هواپیمای آبپاش دیگر نیز از بوردو و نیم تا شامگاه به منطقه اعزام شدند که این نخستین بسیج از این نوع در منطقه «ایل-دو-فرانس» محسوب میشود.
به عنوان اقدام احتیاطی، مناطق «لا گارن» و «دفونتن» در «آشر-لا-فوره» تخلیه شدند. شهرداری این خبر را در شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرد و از ساکنان خواست هوشیار باشند.
این آتشسوزی همچنین موجب اختلالات عمده ریلی شد. بر اساس اعلام شرکت ملی راه آهن فرانسه، اسانسیاف، قطارهایی که در خط سریعالسیر «جنوب-شرق» تردد میکنند، برای دور زدن منطقه حادثه از مسیر جایگزین (خط کلاسیک) استفاده میکنند که این امر زمان سفر را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. مطبوعات محلی گزارش دادند که هزاران مسافر شامگاه یکشنبه در ایستگاه «لیون» پاریس منتظر بودند و برخی قطارها تا ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه تاخیر داشتند.
فرماندار منطقه «لو-ا-گارون» در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دو آتشسوزی در بعدازظهر یکشنبه در بخشهای «اوئیس» و «رئو-لیس» رخ داده است.
در «رئو-لیس»، آتش ۵۵ هکتار را درنوردید. به گفته فرمانداری وضعیت تثبیت شده اما به دلیل شرایط نامساعد جوی هنوز به طور کامل مهار نشده است. در «اوئیس» نیز که ۲۰ هکتار در آتش سوخت، این حادثه ناشی از شعلهور شدن مجدد پس از طوفان بوده است. فرمانداری تصریح کرد حدود ۲۵۰ آتشنشان با کمک نیروهای کمکی اعزامی از مناطق همجوار در محل مستقر هستند.
در منطقه «مانش»، آتشسوزی پوشش گیاهی در «پورت-بای-سور-مر» که اکنون مهار شده، ۲۱ هکتار را سوزاند. فرمانداری در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ۱۲ کانکس متحرک (موبیل-هوم)، هفت خودرو و دو کاروان نابود شدند. همچنین دو آتشنشان جراحات جزئی برداشته و به مرکز درمانی منتقل شدند.
در «وین»، بیش از ۲۰۰ آتشنشان شامگاه یکشنبه برای مقابله با چندین آتشسوزی در فضاهای طبیعی در سراسر این منطقه بسیج شدند. آتشنشانی وین از مردم خواست که خطوط اضطراری ۱۸ و ۱۱۲ را اشغال نکنند و هرگونه شروع آتشسوزی را با دقت گزارش دهند.
علاوه بر این، فرمانداری اعلام کرد اوایل عصر امروز آتشسوزی دیگری در «روئودن» در «سارت» رخ داد و دود غلیظ همچنان قابل مشاهده است.
در مقابل، در «دروم» وضعیت آتشسوزی توده کوهستانی «ژوستن» رو به بهبود است. فرماندار این منطقه در گزارش وضعیت ساعت ۲۰ از بهبود چشمگیر اوضاع خبر داد؛ چرا که طی روز هیچ تحول قابل توجهی در حاشیه آتشسوزی مشاهده نشد و نقاط داغ و کانونهای دود مهار شدند.
سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرد: موج گرما که از ۴ ژوئیه فرانسه را درگیر کرده، «دستکم تا ۱۴ ژوئیه» ادامه خواهد داشت و پس از آن کاهش تدریجی دما از سمت غرب ممکن است رخ دهد.