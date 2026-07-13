پخش زنده
امروز: -
معاون استاندار خوزستان با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای خدماترسانی به زائران افزود: ظرفیت ناوگان حملونقل ریلی و جادهای نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون استاندار خوزستان از افزایش ظرفیت حملونقل و پیشبینی هزار موکب برای زائران اربعین خبر داد.
ولیالله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در حاشیه نشست ستاد اربعین حسینی در پایانه مرزی شلمچه و در جریان بازدید میدانی از مرز، از افزایش ظرفیت حملونقل ریلی و جادهای در مرزهای شلمچه و چذابه برای اربعین ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: تاکنون ۱۷۰ هزار زائر مرزهای استان را برای تردد انتخاب کردهاند.
وی اظهار داشت: امسال یک هزار موکب برای اسکان و پذیرایی از زائران در مسیرهای منتهی به پایانههای مرزی استان پیشبینی شده است.
وی با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای خدماترسانی به زائران افزود: ظرفیت ناوگان حملونقل ریلی و جادهای نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته و امکانات بهداشتی، درمانی و اسکان موقت نیز در مرزهای شلمچه و چذابه توسعه یافته است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان همچنین گفت: تاکنون ۱۷۰ هزار زائر برای تردد از مرزهای استان ثبتنام کردهاند و پیشبینی میشود این آمار در روزهای آینده افزایش یابد.