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مدیر کل امور مالیاتی استان فارس از استرداد افزون بر ۷ هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده به مؤدیان در سهماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، حمیدرضا منتظری اعلام کرد: در حالی که در سهماه نخست پارسال حدود ۶۰ میلیارد ریال به مؤدیان بازگردانده شده بود، این رقم امسال به ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
منتظری با تأکید بر اینکه استرداد مطالبات مؤدیان مصداق تکریم فعالان اقتصادی است، گفت: اداره کل امور مالیاتی با اتکا به اصل اعتماد و تسهیل فرآیندها، مدت زمان استرداد مالیات را به کمتر از یک ماه کاهش داده است.
مدیر کل امور مالیاتی فارس با تأکید بر نقش استرداد مالیات بر ارزش افزوده در حمایت از فعالان اقتصادی تصریح کرد: این ظرفیت قانونی یکی از ابزارهای مهم حمایت از تولیدکنندگان است و سازمان امور مالیاتی کشور با هدف بهبود فضای کسبوکار، تسریع در پرداخت مطالبات و صیانت از حقوق قانونی مؤدیان، این موضوع را با جدیت دنبال میکند.
وی افزود: استفاده از ظرفیتهای سامانه مؤدیان و بهبود کیفیت خدمات، این روند را سرعت بخشیده و یکی از ابزارهای مهم حمایت از تولیدکنندگان محسوب میشود.