پخش زنده
امروز: -
برنامههای «وطنم ایران» با موضوع «میراثی برای آینده»، از رادیو فرهنگ، «نشان افتخار»، با روایت نوآوری و کارآفرینی از رادیو ایران و «صفر تا صد» با بررسی سهم تحقیق و توسعه صنعت خودروسازی از رادیو اقتصاد پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه رادیویی «وطنم ایران» با موضوع «میراثی برای آینده» و با محوریت گفتوگو با کارشناسان حوزه هنر، رسانه، تاریخ، فرهنگ و جامعهشناسی، امروز ساعت ۱۹ تا ۲۱ از رادیو فرهنگ پخش میشود.
در این برنامه، علی رسولی، هنرمند و نقاش، با محور «چه اندیشهای الهامبخش میماند» گفتوگو میکند. همچنین دکتر معصومه نصیری، مدرس و پژوهشگر سواد رسانهای، دبیرکل باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانهای یونسکو ایران و رئیس اندیشکده عصر هوشمندی، درباره نقش رسانه و شبکههای اجتماعی در گسترش دانش و انتقال فرهنگ ایرانی به سایر نقاط جهان سخن خواهد گفت.
در ادامه، دکتر علی طهرانینژاد، کارشناس حوزه تاریخ و فرهنگ، با محور «فرهنگ؛ حافظه تاریخی ملتها» به گفتوگو میپردازد. دکتر ابنالدین حمیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) و جانشین بسیج اساتید کشور نیز به بازخوانی متن پیام رهبر معظم انقلاب در پیام ۲۰ تیرماه خواهد پرداخت.
همچنین دکتر مهرداد ناظری، جامعهشناس و نظریهپرداز و عضو هیئت علمی دانشگاه، با محور «مردم، ماندگارترین میراث ایران» در برنامه صحبت میکند. در بخش دیگری از این برنامه نیز نقشه گنج و گفتوگو با محمدعلی مومنی، پژوهشگر و نویسنده، پخش میشود.
این برنامه با تهیهکنندگی مریم مردانی، گویندگی منیژه آران و هماهنگی مژگان پارساحسینی تقدیم شنوندگان میشود.
گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران با هدف معرفی ظرفیتهای علمی، فناورانه و کارآفرینی کشور، برنامه تولیدی «نشان افتخار» را روانه آنتن میکند.
این برنامه با تمرکز بر معرفی شرکتهای دانشبنیان، کسبوکارهای نوآفرین (استارتآپ) و کارآفرینان نخبه و جوان ایرانی، تلاش دارد دستاوردهای علمی و اقتصادی کشور را به مخاطبان معرفی کرده و نقش نوآوری، خلاقیت و فناوری را در توسعه ملی تبیین کند.
«نشان افتخار» با بهرهگیری از گفتوگو با مدیران، متخصصان و فعالان حوزه فناوری، ضمن بازتاب تجربههای موفق، به بررسی چالشها، فرصتها و مسیر رشد کسبوکارهای دانشبنیان و نوآفرین میپردازد.
این برنامه تلاش میکند الگویی الهامبخش برای جوانان و علاقهمندان به کارآفرینی ارائه دهد.
برنامه «نشان افتخار» به نویسندگی و تهیهکنندگی فاطمه گنجی و با اجرای بتول نجفی، روزهای شنبه و دوشنبه، ساعت ۱۶:۴۰، پخش میشود.
برنامه «صفر تا صد» با موضوع «سهم تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی کشور و واکاوی چالشهای صنعت خودرو در نوآوری و خلاقیت» از رادیو اقتصاد پخش می شود.
در این برنامه، امیرحسین طیبی، معاون سابق مطالعات راهبردی و رسانه یکی از گروههای خودروساز و بیوک علیمرادلو، کارشناس خودرو، درباره جایگاه تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی، موانع نوآوری، الزامات ارتقای فناوری و راهکارهای افزایش رقابتپذیری این صنعت گفتوگو میکنند.
همچنین بابک وفایی در بخش «اخبار بازار»، تازهترین تحولات بازار و صنعت خودرو را مرور و تحلیل خواهد کرد.
علاقهمندان میتوانند همزمان با پخش برنامه از طریق شماره تلفن ۲۲۶۵۲۵۲۵ و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۳۶۳۷، دیدگاهها و پرسشهای خود را با برنامه در میان بگذارند.
برنامه «صفر تا صد» به تهیهکنندگی اسماعیل علیپناه، دوشنبهها ساعت ۱۰:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش میشود.