مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از قطع هوشمند برق ۹۶۴ مشترک پرمصرف در بخش‌های خانگی، تجاری، اداری و کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ستار نظری مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: با توجه به افزایش شدید دما در هفته جاری و تداوم این شرایط در سه هفته آینده، مدیریت مصرف برق از سوی همه مشترکان ضروری است تا امکان تامین برق پایدار در سراسر استان فراهم شود.

او افزود: از همه مشترکان درخواست می‌شود نهایت همکاری را با شرکت توزیع برق خوزستان و مجموعه صنعت برق داشته باشند و با رعایت راهکار‌های ساده، اما موثر، به پایداری شبکه برق کمک کنند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ادامه داد: خاموش کردن کولر‌های اضافی و لامپ‌های غیرضروری، استفاده از روشنایی روز، تنظیم دمای کولر روی ۲۴ درجه، جلوگیری از هدررفت انرژی و انجام سرویس‌های دوره‌ای و منظم کولرها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش موثری در کاهش مصرف برق داشته باشد.

نظری گفت: همراهی مشترکان در روز‌های گرم پیش‌رو، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور موفق از پیک مصرف تابستان امسال و تامین برق پایدار برای همه بخش‌ها خواهد داشت.