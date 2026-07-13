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نشست مشترک استاندار یزد با معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور به منظور شتاببخشی به تکمیل طرحهای اقتصادی استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست مشترک محمدرضا بابایی استاندار یزد با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، با حضور معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دو تن از معاونان استانداری، نماینده اتاق بازرگانی یزد و جمعی از مدیران ارشد مجموعه بورس در تهران برگزار شد.
در این نشست، موضوع تأمین مالی طرحهای نیمهتمام اقتصادی و صنعتی استان یزد از طریق ظرفیتهای متنوع بازار سرمایه مورد هماندیشی و بررسی قرار گرفت.
استاندار یزد در حاشیه این نشست با اشاره به ضرورت تکاپوی بیشتر برای تکمیل طرحهای نیمهتمام استان اظهار داشت: بر اساس توافقات صورتگرفته در این جلسه، مقرر شد رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در آیندهای نزدیک به منظور بررسی میدانی ظرفیتها، به استان یزد سفر کند.
بابایی افزود: همچنین مقرر شد همکاران و کارشناسان مجموعه بورس کشور در نشستهای تخصصی با نمایندگان اتاق بازرگانی یزد، راهکارهای عملیاتی و نوین تأمین مالی را به طور کامل بررسی کنند.
وی تصریح کرد: تمام تلاش مدیریت ارشد استان بر این است تا با استفاده از پتانسیلهای بازار سرمایه، این واحدهای اقتصادی و تولیدی هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسند.