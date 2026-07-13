با نزدیک شدن به اربعین حسینی، پلیس از زائران خواست برای دریافت گذرنامه از هم‌اکنون اقدام کرده و درخواست خود را ابتدا از طریق سامانه‌های غیرحضوری ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، متقاضیان دریافت گذرنامه از هم‌اکنون برای ثبت درخواست اقدام کنند و این کار را به روزهای پایانی موکول نکنند.

بر این اساس، متقاضیان باید ابتدا از طریق نرم‌افزار «پلیس من» درخواست خود را ثبت کنند و تنها در صورتی که به دلیل اختلال سامانه یا سایر مشکلات امکان ثبت درخواست به صورت غیرحضوری را نداشتند، به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

همچنین تمامی مشمولان غیرغایب از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان و طلاب که برای سفر اربعین نیازمند مجوز خروج از کشور هستند، باید از طریق سامانه «سخا» نسبت به ثبت درخواست مجوز خروج از کشور اقدام کنند.

پلیس تأکید کرده است که اقدام زودهنگام برای ثبت درخواست گذرنامه، موجب تسریع در فرآیند صدور و جلوگیری از ازدحام روزهای پایانی منتهی به اربعین خواهد شد.