به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرماندار گچساران گفت: طرح احداث باند دوم محور دهدشت–خیرآباد قطعه سوم با عنوان عملیات اجرایی باند دوم جاده دهدشت– خیرآباد در پیمانی ۴۲ ماهه از جمله طرح‌های راهبردی شهرستان در دست اجرا است.

مقیمی افزود: این طرح در آبان‌ماه سال گذشته آغاز شده و محدوده اجرایی آن از پادوک تا خیرآباد سفلی را است.

فرماندار گچساران ادامه داد: به دلیل وجود ۵۶ دستگاه پل، این طرح از پیچیدگی‌های فنی خاصی برخوردار است، اما این موضوع نباید مانعی برای شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی باشد.

وی ادامه داد: خطاب به مردم منطقه خیرآباد اعلام می‌کنم که برهمه مراحل طرح نظارت دقیق می شود و اگر در روند اجرا، خسارتی متوجه اراضی یا حقوق مردم شود، شخصاً تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می شود.