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رئیس و اعضای کمیته فنی فدراسیون ووشو با حکم رئیس فدراسیون برای دوره جدید مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو پس از به پایان رسیدن دوره کمیته فنی فدراسیون، مهرداد شیرازی، نایبرئیس کمیته فنی کنفدراسیون ووشو آسیا را دوباره بهعنوان رئیس کمیته فنی منصوب کرد و همچنین اعضای جدید نیز به مدت یک سال برای عضویت در کمیته فنی مشخص شدند.
بر این اساس فرهنگ شادنیا، علی جهانگیری، محمدباقر مهدینژاد، میرحسن کوهکمری، حسین حضرتی، سعید حیدری، مجید ملکی، مجید خوبیاری، رامین موحدنیا، محمد نوری، مهدی خانی، عبدالعلی ابراهیمی، علی شیرآقایی، فرشاد عربی، قدرتالله داودی، محمد رستگارمقدم و خانمها زینب عباسی، محبوبه کریمی، ندا مولاهویزه، مریم هاشمی و ستاره سالخورده بهعنوان اعضای جدید کمیته فنی فدراسیون ووشو انتخاب و معرفی شدند.
در احکام صادره امیر صدیقی به اعضای کمیته فنی فدراسیون ووشو آمدهاست: «نظر به حسن سوابق و اهمیت مسئله رشد و توسعه همیشگی و پیوسته ووشو در مقیاس ملی و بینالمللی، نهایت اهتمام را در این امر از شما خواستارم. امید است که در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.»