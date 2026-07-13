حریق به بیش از ۳۰ هکتار از زیرآشکوب و بخشی از جنگل ارمند خانمیرزا در استان چهارمحال و بختیاری خسارت وارد کرد.

مهار آتش‌سوزی در ۳۰ هکتار از عرصه‌های جنگلی اَرمَندچهارمحال و بختیاری

مهار آتش‌سوزی در ۳۰ هکتار از عرصه‌های جنگلی اَرمَندچهارمحال و بختیاری

به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی استان با اشاره به شرایط سخت عملیات گفت: پس از حدود ۱۰ ساعت تلاش نیرو‌های امدادی و مردمی به طور کامل مهار شد.

ایمان اسکندری‌نژاد گفت: شیب حدود ۹۰ درصدی منطقه، تراکم پوشش گیاهی، وزش باد و سخت‌گذر بودن مسیر، عملیات مهار آتش را با دشواری مواجه کرده بود.

وی با وجود مهار کامل آتش، نیرو‌های عملیاتی همچنان در منطقه مستقر هستند و عملیات پایش و کنترل کانون‌های احتمالی حریق ادامه خواهد داشت، زیرا با توجه به خطوط آتش ایجاد شده، احتمال جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی استان افزود: میزان خسارت وارده به تعداد درختان آسیب دیده در حال برآورد است.

بخشی از جنگل‌های منطقه اَرمَند در شهرستان خانمیرزا دیروز بر اثر سرایت آتش از محل دفن غیراصولی و غیر بهداشتی زباله دچار حریق شده بود.