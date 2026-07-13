به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمدتقی میرزاجانی دبیر قرارگاه قرآنی گفت: این محافل، با هدف تعظیم و تکریم مقام شامخ رهبر شهید انقلاب امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (اعلی الله مقامه الشریف) و تجدید پیمان با آرمان‌های مقدس ایشان، همچنین اعلام آمادگی برای جان‌فشانی در مسیر منویات رهبر معظم انقلاب امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) تدارک دیده شده است.

محفل مرکزی در تهران، روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ساعت ۲۱:٣٠ در میدان حضرت ولی‌عصر (عج) همراه با پخش زنده از شبکه قرآن و معارف سیما برگزار خواهد شد.

استان‌های سراسر کشور هم در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیرماه، در مساجد، بقاع متبرکه، گلزار شهدا و میادینِ محل تجمعات مردمی، میزبان این محافل خواهند بود که زمان و مکان دقیق آن‌ها از طریق رسانه‌های محلی به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.

میرزاجانی اضافه کرد: رویکرد این محافل، مردمی، تلاوت‌محور و توأم با روحِ حماسی و مطالبه خون‌خواهی امام شهید است.

معاون شورای عالی قرآن، درخصوص فعالیت‌های قرآنی انجام شده مقارن با مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب هم گفت:

بحمدالله در این ایام، شاهد درخشش برنامه‌های قرآنی بودیم. این عنایت الهی بود که برنامه‌های تشییع رهبر قرآنی ما با محوریت تلاوت قرآن برگزار شود.

در نخستین گام، شاهد تلاوت‌های فاخر قراء برجسته جمهوری اسلامی ایران در مراسم ادای احترام هیأت‌های سیاسی کشور‌های مختلف به پیکر رهبر شهید در مصلای تهران بودیم.

در اقدام دیگر، اساتید و قاریان بین المللی، در جایگاه اصلی برنامه‌های مصلی در مراسم وداع به اجرای تلاوت پرداختند. یکی از نقاط عطف برنامه‌های قرآنی، برگزاری طولانی‌ترین محفل قرآنی مستمر در ضلع غربی شبستان مصلی بود که در این اقدام ارزشمند، ثواب یک دوره ختم کل قرآن به روح امام عزیز شهید اهدا شد. همزمان، کاتبان ممتاز قرآن کریم نیز در حاشیه این محفلِ حدود ۴٠ ساعته، به کتابت آیات نورانی قرآن پرداختند.

میرزاجانی ادامه داد:در مقصد بعدی تشییع پیکر‌های مطهر در شهر مقدس قم، صوت قاریان ممتاز در مسجد مقدس جمکران طنین‌انداز شد.

در یک توفیق قرآنی دیگر، استاد احمد ابوالقاسمی در هواپیمای حامل پیکر‌های مطهر به مقصد نجف و کربلا، آیات ملکوتی قرآن را تلاوت کرد.

این تلاوت‌ها در مراسم تشییع پیکر‌ها در مشهد مقدس ادامه یافت و پس از تدفین ابدان مطهر، به صورت شبانه‌روزی و طی مدت ۲۴ ساعت در رواق دارالذکر اجرا شد.

تلاوت قرآن در برنامه‌های ترحیمِ برگزار شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم نورانی امام رضا علیه السلام نیز جزء برنامه‌ها بود.

دبیر قرارگاه قرآنی کشور، با اشاره به پویش سراسری ختم قرآن برای امام شهید گفت: خوشبختانه پیش از آغاز مراسم تشییع، پویش سراسری ختم قرآن کریم با نیت هدیه به روح امام شهید و خانواده مکرم ایشان کلید خورد و با استقبال مردم ولایتمدار همراه شد. پیش‌بینی می‌شود در پایان این پویش، شاهد ثبت نصاب قابل‌توجهی از تعداد ختم کل قرآن توسط آحاد ملت شریف ایران اسلامی باشیم.