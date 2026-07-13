به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، امام جمعه اهل سنت نگین شهر در مراسم بزرگداشت امام شهید امت در مسجد گلشن گرگان گفت : رهبر شهید امت با استناد به آیه قرآن همواره بر اتحاد امت اسلامی تاکید داشتند و پرچمدار وحدت اسلامی بودند.

آخوند ابوبکر خوجملی افزود :رهبر شهید ما وحدت را نه یک تاکتیک بلکه یک امر قرآنی می دانستند.

وی گفت : رهبر شهید ما در دیدار با علمای اهل سنت کشور بر امت سازی تاکید ویژه ای داشتند.