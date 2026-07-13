به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت:در ۲۴ ساعت گذشته شوش با دمای ۵۰.۶، رامهرمز: ۴۹.۴، صفی آباد دزفول ۴۹.۴ و بستان با ۴۹ درجه بیشترین میزان دما در استان را داشته‌اند.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه این میزان در شهر‌های رامشیر ۴۸.۹، اهواز ۴۸.۸، امیدیه ۴۸.۶، شوشتر ۴۸.۵، آغاجاری ۴۸.۴، ایستگاه کشاورزی اهواز ۴۸.۴، گتوند ۴۸.۳، بهبهان ۴۸.۱ و حسینیه اندیمشک ۴۸ درجه سانتی گراد بوده است، ادامه داد: در این مدت دما در شهر‌های مسجدسلیمان ۴۷.۸، هفتکل ۴۷.۵، بندر ماهشهر و هویزه ۴۷.۴، هندیجان: ۴۷.۳، آبادان و شوش ۴۷.۲ ثبت شده است.

وی ادامه داد: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته میزان دما در شهر‌های لالی ۴۶.۶، ایذه ۴۶ و دزپارت ۴۰.۶ درجه سانتی گراد بوده است.



