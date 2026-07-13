دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با صدور پیامی، کسب رتبه نخست جهان در بخش تجربی پنجاه‌وششمین المپیاد جهانی فیزیک ۲۰۲۶ توسط تیم ملی جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و تأکید کرد که همت، تلاش و استعداد دانش‌آموزان ایرانی، زمینه‌ساز فتح قله‌های علم و دانش و تداوم افتخارآفرینی کشور در عرصه‌های بین‌المللی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در متن پیام محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش آمده است:

در پی درخشش افتخارآمیز تیم تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجاه و ششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک کلمبیا و کسب رتبه اول دنیا در بخش تجربی این مسابقات؛ دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه با همت و تلاش شما دانش آموزان، ایران قله های علم و دانش را فتح خواهد نمود، پیام تبریکی به شرح زیر صادر کرد: « نسل جوان ایران، بار دیگر با تکیه بر علم، دانش و استعداد بی‌نظیر خود، نام کشورمان را در عرصه علمی جهان به صدر نشانند. درخشش مقتدرانه و افتخارآمیز تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجاه و ششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک کلمبیا، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات میهن عزیزمان افزود و موجب مباهات نظام تعلیم و تربیت کشور شد.

این پیروزی ارزشمند، نتیجه تلاش و کوشش بی‌وقفه، همت عالی و غیرت مثال‌زدنی دانش آموزان غیرتمند ایران اسلامی است که با اتکال به خداوند یکتا، حمایت مسؤلان نظام تعلیم و تربیت و تلاش و فداکاری معلمان متخصص و دلسوز توانستند پرچم پر افتخار کشورمان را در آوردگاه جهانی علم و دانش به اهتزاز درآورند و پیام‌آور توانمندی و شایستگی نسل با استعداد دانش آموزان این مرز و بوم باشند.

این موفقیت بزرگ و ارزشمند را به تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران، معلمان دلسوز و فداکار، خانواده‌های گرانقدر آنان و همچنین فرهنگیان سرافراز ایران اسلامی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

امید است این دستاورد بزرگ، موجب انگیزه‌ مضاعف برای دانش آموزان ایران اسلامی در مسیر تعالی علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی باشد و همچنان شاهد درخشش نام و اهتزاز پرچم ایران عزیز در عرصه‌های جهانی و بین المللی باشیم».