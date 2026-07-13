به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک اعلام کرد: با دریافت گزارش وقوع آتش سوزی در منزل مسکونی در کوی الهیه، بلافاصله نیرو‌های عملیاتی ایستگاه شماره ۱ کوی قدس به محل اعزام شدند.

عضو گروه نجات در تشریح جزئیات این عملیات گفت: پس از حضور در محل و بررسی محیط، مشخص شد حریق از یک پلوپز برقی آغاز شده است که با قطع جریان برق، اقدام لازم به منظور خاموش کردن آتش و ایمن سازی محیط به عمل آمد.

آتش نشان علی قیصری از شهروندان درخواست کرد: هنگام استفاده از وسایل برقی از کارکرد صحیح آنها اطمینان حاصل نموده و به هیچ وجه هنگام کار کردن آنها منزل را ترک نکنند.