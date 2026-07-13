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رسانههای بین المللی در بازتاب مراسم تاریخی تشییع پیکر رهبر شهید حضور گسترده مردم را نمایش قدرت توصیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عظمت حضور مردم در مراسم تشییع در کشورهای ایران و عراق، پیامهای متعددی برای دوستان و دشمنان داشت و برخی از رسانههای خارجی با استفاده از کلماتی همچون تشییع قرن، این مراسم را رویدادی تاریخی و کم نظیر، ارزیابی کردند.
پیام حضور حماسی مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید را آنهایی که باید بگیرند گرفتند و ایرانیانی که دوباره پیمان ولایتمداری بستند.