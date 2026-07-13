بررسی استانداردهای طراحی مبلمان شهری فراگیر
نشست تخصصی بررسی «طرح راهنمای مبلمان شهری فراگیر» با حضور استادان طراحی صنعتی دانشگاههای کشور برگزار شد و شرکتکنندگان بر تدوین استانداردهای بومی، ارتقای دسترسپذیری فضاهای شهری و طراحی مبلمان متناسب با نیاز همه شهروندان، بهویژه افراد دارای معلولیت، سالمندان و کودکان تأکید کردند.
به گزارش گروه مسکنو شهرسازی خبرگزاری صدا.سیما
، نشست هماندیشی بررسی گزارش میانکار طرح «راهنمای مبلمان شهری فراگیر» به میزبانی دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش و با حضور استادان طراحی صنعتی دانشگاههای سراسری شهر تهران برگزار شد.
این نشست با هدف ارتقای کیفیت فضاهای عمومی، مناسبسازی محیط شهری برای همه شهروندان و بهرهگیری از دیدگاههای علمی در تدوین استانداردهای طراحی مبلمان شهری برگزار شد.
در این جلسه، گزارش مطالعات پایه و تفصیلی **طرح**، مفاهیم بنیادین طراحی فراگیر و دستورکار طراحی انواع مبلمان و تجهیزات شهری مورد بررسی قرار گرفت.
حاضران بر ضرورت طراحی تجهیزات شهری متناسب با نیازهای افراد دارای معلولیت، سالمندان، کودکان، جانبازان و سایر گروههای کمتوان جسمی تأکید کردند.
شرکتکنندگان همچنین خواستار تدوین ضوابط مشخص برای طراحی، ساخت و نگهداری مبلمان شهری متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی مناطق مختلف کشور شدند.
در این نشست، تجهیز فضاهای عمومی به امکاناتی با قابلیت استفاده همگانی از مهمترین الزامات توسعه شهرهای فراگیر عنوان شد.
پیشنهاد تهیه شناسنامه دیجیتال (QR Code) برای تجهیزات شهری بهمنظور ثبت اطلاعاتی مانند طراح، سال ساخت و شیوه نگهداری نیز از دیگر محورهای مطرحشده بود.
مدیرکل دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش گفت: هدف از اجرای این **طرح**، تدوین دستورالعملها و استانداردهایی برای ایجاد شهرهایی ایمنتر، دسترسپذیرتر و مناسبتر برای همه شهروندان است.
استادان حاضر نیز بر اهمیت آموزش صحیح کاربران، توجه به فرهنگهای بومی و دستهبندی اصولی انواع مبلمان شهری تأکید کردند.
همچنین آسیبشناسی وضعیت موجود مبلمان شهری، بهویژه در ایستگاههای حملونقل عمومی و فضاهای پرتردد، از دیگر موضوعات مورد بحث بود.
در این نشست، طراحی فراگیر بهعنوان رویکردی مبتنی بر حذف تبعیض در بهرهگیری از فضاهای شهری و خدمات عمومی معرفی شد.
کارشناسان، آیندهنگری در طراحی و تعیین افق زمانی مناسب برای اجرای این **طرح** را از الزامات موفقیت آن برشمردند.
تنوع اقلیمی، انعطافپذیری در طراحی و توجه به شاخصهای حضورپذیری شهروندان نیز از دیگر محورهای مورد تأکید استادان دانشگاه بود.