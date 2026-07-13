رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد: با اجرای طرح‌های حمایتی و تجهیز چاه‌های کشاورزی به سامانه‌های خورشیدی، ظرفیت تولید برق در این بخش به ۱۱ مگاوات رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عباس حاجی‌حسینی گفت: از مجموع ۱۱ مگاوات برق تولیدی در بخش کشاورزی، تاکنون ۸.۵ مگاوات به شبکه توزیع برق استان متصل شده است که گامی بزرگ در راستای پایداری انرژی محسوب می‌شود.

وی با ارائه تحلیلی از مصرف و تولید انرژی در این بخش افزود: کل مصرف برق بخش کشاورزی استان یزد ۷۰ مگاوات است که این میزان ۳.۵ درصد از کل برق مصرفی استان را شامل می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ادامه داد: نکته حائز اهمیت اینجاست که با همت بهره‌برداران و اجرای طرح‌های خورشیدی، اکنون بیش از ۱۵ درصد از برق مصرفی این بخش، توسط خودِ کشاورزان تولید می‌شود.

حاجی حسینی با بیان اینکه کشاورزان یزدی از وضعیت «مصرف‌کننده صرف» به «تولیدکننده برق» تغییر وضعیت داده‌اند، خاطرنشان ساخت: این اقدام علاوه بر تضمین پایداری برق چاه‌ها و جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی در ایام اوج مصرف، فرصت بی‌نظیری برای درآمدزایی کشاورزان ایجاد کرده است. بهره‌برداران اکنون با فروش مازاد برق تولیدی به شبکه سراسری، منبع درآمد پایداری در کنار فعالیت‌های کشاورزی دارند.

وی تأکید کرد: سازمان جهادکشاورزی استان یزد با همکاری شرکت توزیع برق، برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای را برای توسعه هرچه بیشتر این نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در دستور کار دارد تا سهم کشاورزی استان در تولید برق پاک و خودکفایی انرژی بیش از پیش افزایش یابد.