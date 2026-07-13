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به دلیل افزایش چشمگیر جمعیت دانشآموزان، ظرفیت مدارس فعلی کاشان برای پذیرش دانشآموزان پایه هفتم و دهم با محدودیت جدی مواجه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آموزش و پرورش کاشان در نشست خبری، با اشاره به چالشهای پیش روی سال تحصیلی جدید، از ضرورت ساخت مراکز آموزشی جدید برای جلوگیری از بحران در ثبتنام دانشآموزان خبر داد.
در این نشست، محمد رضا حکیمیان با ارائه آماری از وضعیت جمعیت دانشآموزی شهرستان، اعلام کرد و گفت: برای اول مهر ۸ مدرسه با ۵۱ کلاس و ۲ سالن ورزشی با بیش از ۵۹۰ میلیاردتومان مشارکت خیران ساخته شده است و تحویل آموزش و پرورش میشود.
وی افزود: برای جلوگیری از بروز مشکل در فرآیند ثبتنام سال تحصیلی آینده، نیاز مبرم به ساخت دستکم ۸ مرکز آموزشی جدید احساس میشود.
بر اساس آمارهای ارائه شده، برای رسیدن به استاندارد مطلوب و پوشش کامل جمعیت دانشآموزی، نیاز به ساخت دهها مدرسه جدید و تأمین حدود ۱۰۰ هزار مترمربع زمین وجود دارد.
در پایان این نشست خبری، با اشاره به آمار ثبتنام دانشآموزان در سال تحصیلی جاری، مشخص شد که از بین ۷۰ هزار دانشآموز تحصیلکننده در کاشان، بخش بزرگی از جمعیت در مدارس دولتی حضور دارند.