به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرهاد سبحانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل اظهار کرد: با پیگیری‌های استاندار اردبیل و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تلاش مجموعه استانداری و همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ۳۲ دستگاه خودرو کمپرسی در راستای تجهیز شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان به ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی تحویل شد.

وی افزود: برای تأمین این خودرو‌ها ۷۷میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.