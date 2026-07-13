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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل از تحویل ۳۲ دستگاه خودرو کمپرسی به شهرداریها و دهیاریهای استان با تأمین ۷۷/۵میلیارد تومان اعتبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرهاد سبحانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل اظهار کرد: با پیگیریهای استاندار اردبیل و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تلاش مجموعه استانداری و همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، ۳۲ دستگاه خودرو کمپرسی در راستای تجهیز شهرداریها و دهیاریهای استان به ماشینآلات عمرانی و خدماتی تحویل شد.
وی افزود: برای تأمین این خودروها ۷۷میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.