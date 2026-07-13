به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجمع نمایندگان طلاب وفضلای حوزه های علمیه در لبیک گویی به ندای خونخواهی و انتقام‌جویی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کرد. متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ

حضور بیش از ۴۰ میلیون شرکت کننده از ملت بزرگ ایران و عراق در مراسم با شکوه تشییع پیکر پاک امام شهید (ره) به نمایندگی از بسیاری از مظلومان جهان، توانست به مستکبران نفهم آمریکایی و صیهونیستی بفهماند که به شهادت رساندن امام خامنه‌ای بزرگ رهبر مذهبی و سیاسی امت اسلام موجب پمپاژ خشم میلیون‌ها انسان آزادی‌خواه در جهان شده است و هرگز راه بازگشتی در این جنایت هولناک وجود ندارد مگر با نابودی آمران وعاملان این خباثت حیواناتی آدم نما مانند ترامپ و نتانیاهو آری غلطی ازدشمنان سر زد که تا ابد خون خواهی آن توسط مسلمانان از کفار و مشرکان مطالبه می گردد و چون عاشورای دیگر در امتداد کربلای حسینی حرارتی سرد ناشدنی دررگ های اجتماعات اصلی امت قرآنی را تشکیل می دهد.

همانگونه که رهبر شجاع ما امام سید مجتبی خامنه ای فرمودند به درک واصل نمودن عاملان و دست اندرکاران این جنایت هولناک، قطعی است و تنها یکی از اقداماتی است که به زودی جهان نظاره گر آن خواهد بود. استکبار و صهیونیسم بدست ملتهای آزاده به گورستان ابدیت خواهند پیوست

این زمانه دیگر آن دوران نیست که دنیا نظاره نماید مثل حسین بن علی علیه السلام شخصیتی و فرزندی از فرزندان آن امام همام مظلومانه به شهادت برسد و مثل یزدی در بستر بمیرد، مختارها درقالب هسته های انتقام جریان شما را منقرض می کنند و دنیا را درکام شما وهم پالگی های شما به کام تان تیره و تلخ خواهند نمود. بدانید بمدد الهی هزینه این خیانت و رذالت آن قدر برای شما گران تمام خواهد شد که از سایه خود هم بترسید.

همه اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای محترم حوزه های علمیه ضمن لبیک به ندای انتقام‌خواهی «حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای(حفظه‌الله) به پشتوانه مطالبه عظیم مردمی و محور بزرگ مقاومت اعلام می دارد آمادگی خود را جهت هر گونه اقدام مجازات عاملان و قاتلان این جنایت اعلام می دارد با بهره‌گیری از نظرات مراجع معظم و علمای محترم، اساتید معزز، فضلا و طلاب گرامی جهان اسلام راه‌کارهای به واقعیت رسیدن این مهم را بررسی نموده و به فضل الهی اجازه سرد شدن از این حق شرعی و قانونی را به هیچ فرد و جریان و جایگاه حقیقی و حقوقی نمی دهد و احدی نمی تواند در جلوی سیل خروشان ملت بیدار و انقلابی بایستد.

فریاد «یا لثارات الخامنه‌ای» ذکر آزادی خواهان جهان است و صف داوطلبان عملیات استشهادی علیه یزید و شمر و عمرسعدهای زمانه صفی به بلندای تاریخ جهاد وشهادت است وبزودی پیروزی حق برباطل عیان خواهد شد و تا تحقق نهایی این وعده الهی آرام نخواهد نشست.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

مجمع نمایندگان طلاب وفضلای حوره های علمیه