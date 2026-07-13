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رضا رحمانی، استاندار آذربایجانغربی در نشست بررسی وضعیت عمرانی دستگاه قضایی استان، بر لزوم همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی برای تأمین اعتبارات و رفع کمبودهای فضای اداری دادگستری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نشست بررسی وضعیت اعتبارات و طرح های عمرانی دادگستری آذربایجانغربی با حضور استاندار، رئیسکل دادگستری و جمعی از مدیران ارشد استانی برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی موانع پیشروی پروژههای در دست اجرا، بر ضرورت تقویت زیرساختهای دستگاه قضایی برای ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان تأکید شد.
دادگستری استان نیازمند حمایت ویژه در بخش زیرساختی
ناصر عتباتی، رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی در این نشست با بیان اینکه این نهاد از نظر فضای اداری و تجهیزات جزو دستگاههای نیازمندِ حمایت است، اظهار داشت: برای ارتقای کیفیت خدمات قضایی، نیازمند همراهی بیشازپیش دستگاههای اجرایی استان هستیم.
وی با اشاره به دستاوردهای سفر ریاست قوه قضائیه به استان افزود: در حال حاضر ۱۱ طرح عمرانی با زیربنای کلی ۴۱ هزار مترمربع در نقاط مختلف آذربایجانغربی در دست اجراست که تکمیل آنها میتواند بخش بزرگی از کمبود فضای اداری را مرتفع کند. عتباتی ضمن قدردانی از نگاه حمایتی استاندار، ابراز امیدواری کرد که با تأمین اعتبارات لازم، روند احداث این پروژهها شتاب گیرد.
استاندار: فراهمسازی زیرساختهای قضایی، ضامن احقاق حق است
رضا رحمانی، استاندار آذربایجانغربی نیز در این جلسه با تأکید بر جایگاه حیاتی دستگاه قضایی در برقراری عدالت و حفظ امنیت عمومی، تصریح کرد: ارائه خدمات مطلوب قضایی مستلزم داشتن فضای مناسب و تجهیزات کافی است.
او با اشاره به مسئولیت دستگاههای اجرایی در این زمینه افزود: همه نهادهای مرتبط باید در مسیر تأمین نیازهای عمرانی دستگاه قضایی، همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
در همین زمینه، استاندار دستورات ویژهای برای پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح های عمرانی دادگستری استان صادر کرد.