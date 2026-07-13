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همزمان با انعقاد توافقنامه همکاری وزارت علوم و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، ۶ مرکز نوآوری و توسعه روستایی- عشایری برای کاهش فاصله میان شهر و روستا و تبدیل ظرفیتهای محلی به فرصتهای اشتغال و ثروتآفرینی به صورت آزمایشی در ۶ استان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛۶ مرکز نوآوری و توسعه روستایی- عشایری در استانهای کردستان، گلستان، آذربایجان غربی، اصفهان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی با حضور برخط حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و عبدالکریم حسینزاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بهصورت رسمی راهاندازی شد.
این مراکز همزمان با امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت علوم و معاونت توسعه روستایی با هدف انتقال فناوری به مناطق روستایی، حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان، توسعه اقتصاد پایدار و افزایش بهرهوری در بخشهای کشاورزی، صنایع تبدیلی، انرژی، آب و صنایع خلاق فعالیت خود را آغاز کردند.
وزیر علوم، در این آیین با اشاره به اینکه کشور در توسعه زیرساختهای روستایی به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته است، گفت: اکنون مرحله جدیدی از توسعه روستاها با محوریت توانمندسازی نیروی انسانی و انتقال فناوری آغاز شده است.
سیمایی تأکید کرد که وزارت علوم با بهرهگیری از ظرفیت ۶۰ پارک علم و فناوری و ۱۶ هزار واحد فناور، از این طرح حمایت خواهد کرد و راهاندازی مراکز انتقال فناوری، روند توسعه فناوری در روستاها را شتاب میبخشد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری نیز با تأکید بر اینکه توسعه روستاها دیگر تنها به ایجاد زیرساختهایی مانند آب، برق، گاز و راه محدود نیست، گفت: اقتصاد پایدار، فناوریهای نوین و اکوسیستمهای فناورانه سه رکن اصلی توسعه روستاها هستند.
حسین زاده راهاندازی این مراکز را گامی برای کاهش فاصله میان شهر و روستا و تبدیل ظرفیتهای محلی به فرصتهای اشتغال و ثروتآفرینی دانست.
به گفته مسئولان، این مراکز با همکاری دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری و دستگاههای اجرایی، نقش حلقه واسط میان فناوریهای نوین و نیازهای مناطق روستایی و عشایری را بر عهده خواهند داشت و زمینه تجاریسازی ایدهها و توسعه کسبوکارهای فناورانه در این مناطق را فراهم میکنند.