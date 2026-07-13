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۲ هکتار از مزارع گندم در روستای گلسلیمانآباد شهرستان باروق در جنوب آذربایجان غربی طعمه حریق شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دو هکتار از مزارع گندم در روستای گلسلیمانآباد باروق طعمه حریق شد.
مسئول آتش نشانی باروق گفت : وقوع آتشسوزی در مزارع گندم روستای گلسلیمانآباد ساعت ۳:۵۷ بامداد به تیم آتشنشانی اعلام شد.
حسین عابدی افزود: در پی این حادثه، نیروهای آتشنشانی با همکاری آتشنشانی گلسلیمانآباد و نیروهای محلی به محل حادثه اعزام شدند و با مهار آتش، از سرایت آن به سایر زمینهای کشاورزی جلوگیری کردند.
به گفته وی با وجود تلاشهای نیروهای امدادی بر اثر این آتشسوزی، حدود ۲ هکتار از مزارع گندم در آتش سوخت.
علت حادثه و میزان خسارات مالی در دست بررسی است.