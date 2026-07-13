به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دو هکتار از مزارع گندم در روستای گل‌سلیمان‌آباد باروق طعمه حریق شد.

مسئول آتش نشانی باروق گفت : وقوع آتش‌سوزی در مزارع گندم روستای گل‌سلیمان‌آباد ساعت ۳:۵۷ بامداد به تیم آتش‌نشانی اعلام شد.

حسین عابدی افزود: در پی این حادثه، نیرو‌های آتش‌نشانی با همکاری آتش‌نشانی گل‌سلیمان‌آباد و نیروهای محلی به محل حادثه اعزام شدند و با مهار آتش، از سرایت آن به سایر زمین‌های کشاورزی جلوگیری کردند.

به گفته وی با وجود تلاش‌های نیروهای امدادی بر اثر این آتش‌سوزی، حدود ۲ هکتار از مزارع گندم در آتش سوخت.

علت حادثه و میزان خسارات مالی در دست بررسی است.