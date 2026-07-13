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با ادامه عملیات خرید تضمینی گندم، میزان خرید در استان با ثبت ۳۷۴ هزار تن محصول، رشد ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است.
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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیریت کل غله و خدمات بازرگانی استان، در مصاحبه با خبرنگار صداوسیما گفت: پیشبینی میشود با افزایش میزان خرید به ۴۵۰ هزار تن، شاهد جهش ۳۳ درصدی در سطح استان باشیم.
محمد ابراهیم سهرابی افزود:ارزش کل گندمهای خریداری شده تاکنون ۱۸۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که از این مبلغ،۱۲ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال به حساب کشاورزان پرداخت شده است.
وی بیان کرد: بر اساس آمار، کشاورزانی که محصولات خود را تا تاریخ ۲۰ خرداد به مراکز خرید تحویل دادهاند، تاکنون ۴۰ درصد از مطالبات خود را دریافت کردهاند.
سهرابی اظهار کرد:در بررسی عملکرد پراکنده مراکز خرید، شهرستان مشهد با ثبت بالاترین میزان خرید، رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است. پس از آن، شهرستان تربتجام با ۳۸ هزار تن در رتبه دوم و شهرستان چناران با ۳۶ هزار تن در جایگاه سوم قرار گرفتهاند.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان،تأکیدکرد:مراکز خرید دولتی تا پایان شهریور ماه فعال خواهند بود. همچنین، با پیگیری جدی استانداری و تمامی دستگاههای اجرایی استان، تلاش میشود فرآیند پرداخت مطالبات گندمکاران با سرعت و دقت بالا انجام شده و در اسرع وقت به اتمام برسد.
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