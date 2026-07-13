پیمان مجدد دانشآموزان مازندرانی با رهبر شهید انقلاب اسلامی
دانشآموز مازندرانی در یادبود رهبر شهید با تکان دادن پرچمهای بیرقهای سرخ یا اباعبدالله (ع) بر تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، اداره کل آموزش و پرورش مازندران صحنه تلاقی سوگ و میثاق بود؛ با حضور دانشآموزانی که با شعار باید برخاست و نماد مشت گرهکرده، ضمن سوگواری بر جای خالی رهبر شهید، بر عهد خود با آرمانهای انقلاب و تداوم راه ایشان تاکید کردند.
نماینده ولی فقیه در مازندران در این مراسم گفت: بسیاری از دانش آموزان همراه با خانوادههای خود در آیین وداع و تشییع رهبر شهید شرکت کردهاند و این موضوع نشاندهنده انتقال ارزشها و آرمانهای انقلاب به نسلهای جدید است
آیت الله محمدی لائینی افزود: سیاست استکباری، فرعونی و هژمونیک غرب و آمریکا که نظام تک قطبی و سلطه را دنبال میکند، از شخص یزید نیز خطرناکتر است.
او ادامه داد: فرهنگ غربی، سبک زندگی منحط و تربیت غربی که مهمترین تهدید محسوب میشود و اگر در خانوادهها و نظام آموزشی رسوخ کند، نسلی تربیت خواهد شد که عزت و استقلال ایران را نمیخواهد.
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: آموزش و پرورش نقش حیاتی در مقابله با تهاجم فرهنگی دارد و باید در اجرای سند تحول آموزشوپرورش در تقویت هویت اسلامی ایرانی، ترویج حجاب، بصیرت، کرامت نفس و دوری از گناه در نسل جوان بیشتر تلاش کند.
مدیر کل آموزش و پرورش مازندران نیز گفت: در ایام برگزاری آیین تشییع رهبر شهید تشکلهای دانشآموزی، بسیج دانشآموزی و سازمان دانشآموزی با برپایی موکبها و ایستگاههای خدمترسانی، در ارائه خدمات به مردم مشارکت فعال دارند.
کلبادی نژاد افزود: برنامههای یادبود امام شهید با حضور دانش آموزان در آموزش و پرورش ۳۳ شهرستان و منطقه استان با محوریت همخوانی سرود باید برخاست برگزار میشود.