

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، اداره کل آموزش و پرورش مازندران صحنه تلاقی سوگ و میثاق بود؛ با حضور دانش‌آموزانی که با شعار باید برخاست و نماد مشت گره‌کرده، ضمن سوگواری بر جای خالی رهبر شهید، بر عهد خود با آرمان‌های انقلاب و تداوم راه ایشان تاکید کردند.

نماینده ولی فقیه در مازندران در این مراسم گفت: بسیاری از دانش آموزان همراه با خانواده‌های خود در آیین وداع و تشییع رهبر شهید شرکت کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده انتقال ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب به نسل‌های جدید است

آیت الله محمدی لائینی افزود: سیاست استکباری، فرعونی و هژمونیک غرب و آمریکا که نظام تک قطبی و سلطه را دنبال می‌کند، از شخص یزید نیز خطرناک‌تر است.





او ادامه داد: فرهنگ غربی، سبک زندگی منحط و تربیت غربی که مهمترین تهدید محسوب می‌شود و اگر در خانواده‌ها و نظام آموزشی رسوخ کند، نسلی تربیت خواهد شد که عزت و استقلال ایران را نمی‌خواهد.





نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: آموزش و پرورش نقش حیاتی در مقابله با تهاجم فرهنگی دارد و باید در اجرای سند تحول آموزش‌وپرورش در تقویت هویت اسلامی ایرانی، ترویج حجاب، بصیرت، کرامت نفس و دوری از گناه در نسل جوان بیشتر تلاش کند.





مدیر کل آموزش و پرورش مازندران نیز گفت: در ایام برگزاری آیین تشییع رهبر شهید تشکل‌های دانش‌آموزی، بسیج دانش‌آموزی و سازمان دانش‌آموزی با برپایی موکب‌ها و ایستگاه‌های خدمت‌رسانی، در ارائه خدمات به مردم مشارکت فعال دارند.



