\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u0645\u0631\u062f\u0645 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06f1\u06f3\u06f4 \u0634\u0628 \u0627\u0632 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639 \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\n\n\n\u00a0