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معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به ضعیف شدن رشتههای توسعه روستایی، تأکید کرد: لازم است سرفصلهای این رشتهها اصلاح و با رویکرد «کارآفرینی اجتماعی» بهروزرسانی شوند تا آموزش نیز پابهپای پژوهش و فناوری در خدمت توسعه مناطق محروم باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدمهدی ابطحی در مراسم انعقاد توافقنامه همکاری میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: درستترین زمان، درستترین تصمیم در حال گرفته شدن است و این اقدام میتواند به شکلگیری همکاری مؤثر میان پارکهای علم و فناوری و مجموعههای مرتبط با توسعه روستایی منجر شود.
وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در معاونت عمرانی جهاد سازندگی در ۳۷ سال پیش، اظهار کرد: جهاد سازندگی چهار کمیته راهسازی، برقرسانی، اشتغال و بهداشت داشت. سه کمیته راهسازی، برقرسانی و بهداشت عملکرد موفقی داشتند و تراکم راههای کشور در آن دوره کوتاه از ۴ به ۸ رسید؛ آن هم عمدتاً در حوزه راههای روستایی. در بخش برقرسانی و بهداشت نیز پیشرفت خوبی داشتیم، اما حوزه اشتغال عقب ماند.
ابطحی افزود: این مسئله پیش از آن بود که مرحوم حسین عظیمی آرانی کتاب محورهای توسعهنیافتگی ایران را بنویسد؛ اما در عمل همان توسعه نامتوازن، مهاجرت را رقم زد و نسبتهای جمعیتی را بر هم زد. امروز هم میبینیم که جای راهها را شبکه اینترنت گرفته و کیفیت زندگی شهری جاذبههای خاص خود را دارد، در حالی که برخی تولیدات کشاورزی دیگر آن قابلیت گذشته را ندارند.
معاون پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: به نظرم در چنین زمانی، شما درستترین تصمیم را میگیرید. این فراتر از یک تفاهم است و برای این است که پارکهای پیشرو و مجموعه شما بتوانند با هم کار کنند. ما وضعیت اشتغال روستایی را میدانیم و این رویکرد بسیار درستی است که از ظرفیتهای طبیعی و انسانی روستاها در جهت بهبود کیفیت زندگی استفاده شود؛ کیفیتی که اثر آن در شهرها هم نمایان خواهد شد.
وی با اشاره به مفهوم تابآوری و لزوم پاسداشت آن بهعنوان یادگار یک رهبر شهید، تصریح کرد: به نظرم یکی از وجوه مهم تابآوری، همین رویکرد امروز شماست.
ابطحی با اشاره به ساختارهای ایجادشده در وزارت علوم برای حل مسئله گفت: ما در وزارت علوم ساختاری ایجاد کردهایم که در آن، کل مجموعه دانشی کشور شامل دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکها در خدمت حل مسئله قرار میگیرند.
وی افزود: امروز در زیرشاخههای کشاورزی، رشته توسعه روستایی بهشدت تضعیف شده است و به نظرم باید سرفصلهای آن بازنگری شود. باید توجه به کارآفرینی اجتماعی را هم وارد این حوزه کرد و آموزش را در کنار پژوهش و فناوری قرار داد تا کیفیت زندگی در کل کشور بهتر شود.
ابطحی در پایان گفت: این مسیر میتواند به استفاده بهتر از ظرفیتهای روستایی، تقویت اشتغال، بهبود کیفیت زندگی و حل مسائل کشور کمک کند.