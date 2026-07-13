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کادر فنی تیم ملی فوتبال ساحلی در مسابقه درون اردویی، عملکرد ملیپوشان را در بخشهای مختلف مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرینات تیم ملی فوتبال ساحلی در ادامه اردوی آمادهسازی پیگیری میشود و ملیپوشان عصر امروز در یک دیدار دروناردویی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
این بازی که در زمین فوتبال ساحلی مرکز ملی فوتبال برگزار میشود، با هدف ارزیابی آخرین وضعیت فنی و تاکتیکی بازیکنان در دستور کار کادر فنی قرار گرفته است.
کادر فنی تیم ملی فوتبال ساحلی در جریان این مسابقه، عملکرد ملیپوشان را در بخشهای مختلف مورد ارزیابی قرار خواهد داد تا با بررسی میزان آمادگی بازیکنان، روند آمادهسازی تیم برای رقابتهای پیشرو با دقت بیشتری پیگیری شود.