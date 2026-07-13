مدیرکل انتقال خون قم، گفت: در سه‌ماهه نخست سال جاری، ارسال خون به مراکز درمانی استان حدود ۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل انتقال خون قم با اشاره به اینکه در سه‌ماهه نخست سال جاری، با وجود کاهش مراجعه‌کنندگان و اهداکنندگان خون، ۱۶ هزار و ۷۶۷ واحد خون به مراکز درمانی استان ارسال شده است، گفت: ارسال خون به مراکز درمانی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ درصد افزایش داشته است.

مهدی پهلوانی، افزود: در این مدت، تولید برخی فرآورده‌های خونی نیز رشد قابل توجهی داشته، به‌گونه‌ای که تولید پلاکت فرزیس ۱۳۵ درصد و گلبول قرمز متراکم ۱۶ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۱۳ هزار و ۶۵۸ نفر به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند، گفت: از این تعداد، ۱۱ هزار و ۳۰۹ نفر موفق به اهدای خون شدند.

مدیرکل انتقال خون قم گفت: از مجموع اهداکنندگان، ۶ هزار و ۴۴۰ نفر اهداکننده مستمر، ۵۳۲ نفر بانوان و ۲ هزار و ۸۱۷ نفر نیز جوانان زیر ۳۵ سال بودند.