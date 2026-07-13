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مدیرکل دفتر مدیریت انرژی شرکت توانیر گفت: با ورود موج گرما از اواخر هفته گذشته، مصرف برق در کشور بیش از ۶ هزار مگاوات، معادل ۹ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان در شرکت توانیر با حضور در برنامه «روی خط خبر» با اشاره به تأثیر مستقیم افزایش دما بر مصرف برق گفت: در روزهای گرم سال، استفاده گسترده از تجهیزات سرمایشی موجب افزایش قابل توجه مصرف برق میشود. از سوی دیگر، افزایش دما باعث کاهش بهرهوری تجهیزات و نیروگاههای تولید برق شده و این موضوع میتواند پایداری شبکه را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: با بالا رفتن دما، راندمان نیروگاهها کاهش مییابد و برای خنکسازی، بخشی از توان تولیدی آنها کاسته میشود که این مسئله همزمان با افزایش مصرف، شرایط تأمین برق را دشوارتر میکند.
یاقوتی با اشاره به گزارش سازمان هواشناسی تصریح کرد: گرما به صورت پایدار در سراسر کشور حاکم است و همین موضوع تأمین برق را در سطح ملی با چالش همراه کرده است.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان در شرکت توانیر با بیان اینکه شرایط امسال نسبت به سال گذشته تا حدودی بهتر است، اظهار کرد: تأخیر در شروع گرما، بهبود منابع آبی، توسعه نیروگاههای خورشیدی، اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف، تعویض کولرهای فرسوده و هوشمندسازی شبکه برق از جمله عواملی هستند که به بهبود شرایط کمک کردهاند.
وی تأکید کرد: با وجود این اقدامات، حفظ پایداری شبکه برق همچنان نیازمند همکاری جدی مردم است. صرفهجویی در مصرف، بهویژه در روزهای پیشرو، مهمترین عامل در تأمین برق پایدار خواهد بود.
یاقوتی با اشاره به راهکارهای ساده صرفهجویی گفت: خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، استفاده بهینه از سیستمهای سرمایشی و تنظیم دمای مناسب میتواند نقش مؤثری در کاهش مصرف داشته باشد.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان در شرکت توانیر با اشاره به طرح تعویض کولرهای آبی گفت: کولرهای جدید مجهز به موتورهای مغناطیس دائم هستند که راندمان آنها تا ۵۰ درصد بیشتر از مدلهای قدیمی است و مصرف برق را به طور قابل توجهی کاهش میدهد.
وی افزود: این کولرها به سیستمهای کنترلی هوشمند مجهز هستند که بر اساس دما و شرایط محیط، عملکرد دستگاه را تنظیم کرده و علاوه بر کاهش مصرف برق، در مصرف آب صرفهجویی میکنند.
یاقوتی با بیان اینکه این طرح محدود به تهران نیست، گفت: در تمامی مناطقی که از کولر آبی استفاده میشود، این طرح در حال اجراست و استانهایی مانند یزد و کرمان نیز تحت پوشش قرار دارند.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان در شرکت توانیر درباره نحوه ثبتنام متقاضیان بیان کرد: هماکنون از طریق پلتفرمهایی مانند «برق تو» و «آچاره» امکان ثبت درخواست وجود دارد و بهزودی این خدمات در سامانه «برق من» ارائه میشود.
ادامه قطعیهای برنامهریزی شده تا پایان هفته/ پیامک اطلاعرسانی حذف شد
وی در خصوص خاموشیهای اخیر گفت: بخشی از قطعیها ناشی از حوادث شبکه بوده، اما از ۲۰ تیرماه به دلیل افزایش مصرف، خاموشیهای برنامهریزیشده با اطلاعرسانی قبلی اجرا شده است. زمانبندی خاموشیها از دو روز قبل اطلاعرسانی میشود و مشترکان میتوانند از طریق اپلیکیشن «برق من» یا سامانههای اطلاعرسانی از برنامهها مطلع شوند.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان در شرکت توانیر گفت: در صورتی که مصرف برق تنها ۵ درصد کاهش یابد، میتوان از ادامه خاموشیها جلوگیری کرد، در غیر اینصورت شبکه برق کشور در حداکثر ظرفیت خود به فعالیت ادامه خواهد داد.
یاقوتی با اشاره به ادامه قطعیهای برنامهریزی شده برق در سراسر کشور به دلیل پایداری گرمای هوا، اعلام کرد: برنامه قطع برق از دو روز قبل برای مشترکان اعلام میشود. با توجه به پایدار بودن گرمای هوا، انتظار میرود قطعیهای برق به صورت برنامهریزی شده تا پایان هفته ادامه داشته باشد.
وی با تأکید بر حذف پیامکهای اطلاعرسانی قطعی برق، بیان کرد: مشترکان باید برای دریافت برنامه احتمال خاموشی به سامانه «برق من» مراجعه کنند. همچنین مدیران ساختمانها شناسایی شدهاند و برنامه احتمالی خاموشی از طریق همان سامانه برای آنها قابل مشاهده است.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان در شرکت توانیر در پاسخ به این پرسش که آیا این قطعیها شامل تمام نقاط کشور میشود یا خیر، توضیح داد: این برنامه در سراسر کشور اجرا میشود، اما با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی، در مناطق جنوبی ویژگیها و شرایط خاصی حاکم است. میزان حساسیت و تعدیل این برنامه در نقاط مختلف متفاوت است و چارچوبهای مشخصی دارد.
یاقوتی در خصوص مدت زمان قطعی برق تصریح کرد: در بخش عمومی و خانگی، حداکثر مدت زمان قطع برق دو ساعت است. اما باید توجه داشت که وقتی یک فیدر (شاخه توزیع) خانگی قطع میشود، مراکز تجاری و سایر مشترکان متصل به آن نیز تحت تأثیر قرار میگیرند.
وی با اشاره به خاموشی دو روز در هفته برق صنایع گفت: در حوزه شهرکهای صنعتی، برنامه قطع در هفته دو روز است. اما این قطعیت مطلق نیست؛ یک روز از آن قابل انتقال به روزهای تعطیل (مانند جمعه) است. ویژگی صنعت این است که بار تولیدی قابل جابهجایی است و میتوان آن را از یک روز به روز دیگر، یا حتی از یک فصل به فصل دیگر منتقل کرد.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان در شرکت توانیر افزود: در بخش کشاورزی قطع برق به صورت یک روز کامل نیست، بلکه در زمانهای محدودی انجام میشود تا بتوان بار شبکه را «فلت» (یکدست) کرد و از نوسانات شدید جلوگیری کرد.
نظارت هوشمند بر ادارات و مشترکان پرمصرف خانگی
یاقوتی در خصوص مدیریت مصرف در ادارات دولتی گفت: ادارات موظفند سقف مصرف خود را رعایت کنند. در ساعات اداری، مصرف نباید از ۷۰ درصد سطح مصرف سال ۱۴۰۳ فراتر رود و در ساعات غیراداری باید مصرف به ۳۰ درصد کاهش یابد. در صورت عدم رعایت، پس از هشدار، قطع برق به صورت هوشمند انجام میشود. نظارت بر این بخش توسط بازرسان داخلی ارگانها و دستگاههای نظارتی انجام میشود.
وی افزود: مشترکان پرمصرف خانگی دارای تجهیزات هوشمند هستند. اگر مصرف از حد مجاز فراتر رود، برای مدت کوتاهی قطع میشوند. اگر مصرف کاهش یابد، برق وصل میشود و در صورت تداوم مصرف بالا، دوباره به صورت دورهای قطع میشود.