به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌ رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی تایباد گفت: ۴۰ هزار قطعه جوجه یک روزه بومی قاچاق در قالب یک محموله صادراتی به مقصد شهر هرات افغانستان قبل از خروج در شهر مرزی تایباد توقیف شد.

دکتر حسن آذریان افزود: این محموله قاچاق دامی که مجوز حمل آن از شهرستان ورامین در استان تهران با ۳۰۰ کارتن بارگیری شده بود، گواهی‌ های لازم را دارا نبود.

وی اظهار کرد: ارزش این تعداد قطعه جوجه یک روزه از سوی کارشناسان افزون بر ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی تایباد ادامه داد: محموله توقیف شده با هماهنگی مقامات قضایی و برخی از دستگاههای متولی تایباد در بین خانواده‌ های نیازمند به منظور پرورش آنها توزیع شده است.

وی بیان کرد: متخلف این پرونده برای انجام تحقیقات بیشتر به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.

آذریان گفت: محموله‌ های دامی قاچاق از جمله عوامل تهدید کننده سلامت جامعه به شمار می روند که با آنها برابر قانون به شدت برخورد می‌ شود.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.