تالار‌های بورس کالای ایران امروز دوشنبه ۲۲ تیر، میزبان عرضه ۴۶۱ هزار و ۸۶۶ تن انواع محصول است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز ۲۵۲ هزار و ۸۶۵ تن محصول در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود. این محصولات شامل ۲۱۵ هزار و ۸۵۰ تن سیمان، ۳۰ هزار تن کلینکر، ۴ هزار و ۵۹۵ تن قیر، یک هزار و ۷۲۰ تن گوگرد و ۷۰۰ تن مواد شیمیایی می‌شود.

تالار صنعتی میزبان عرضه ۱۴۱ هزار و ۸۴۱ تن محصول شامل ۱۳۸ هزار و ۵۳۶ تن مقاطع فولادی و ۳ هزار و ۳۰۵ تن مس است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۵۶ هزار و ۸۷۸ تن محصول شامل ۱۹ هزار و ۲۰۰ تن گوگرد، ۱۷ هزار و ۴۰۰ تن قیر، ۱۵ هزار و ۹۲۳ تن مواد پلیمری، ۲ هزار و ۲۷۵ تن روغن و ۲ هزار و ۸۰ تن فرآروده‌های نفتی روی میز فروش می‌رود.

۵ هزار و ۸۸۶ تن محصول شامل ۳ هزار تن آلومینیوم، ۲ هزار و ۱۸۶ تن تیشو و ۷۰۰ تن مواد پلیمری هم در تالار حراج همزمان عرضه می‌شود.

در تالار فرعی هم ۴ هزار و ۳۹۶ تن فولاد، مواد پلیمری، ضایعات و فرآورده‌های نفتی عرضه می‌شود.