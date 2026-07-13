معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران از تلف شدن رویا درنای سیبری پرورش‌یافته در اسارت خبر داد و گفت: این پرنده پس از چند روز مراقبت و درمان تخصصی، تلف شد و علت قطعی مرگ پس از تکمیل آزمایش‌های دامپزشکی اعلام خواهد شد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، روح‌الله اسماعیلی افزود:رویا پس از بروز علائمی مانند بی‌اشت‌هایی و اختلال در تعادل، تحت مراقبت دامپزشکی قرار گرفت و با انجام معاینات تخصصی، آزمایش‌های خون، تصویربرداری، کشت میکروبی و درمان‌های هدفمند، روند درمان آن پیگیری شد.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی از وجود یک عفونت فعال و درگیری شدید دستگاه تنفسی، به‌ویژه ریه‌ها و کیسه‌های هوایی حکایت داشت، اما با وجود همه اقدامات درمانی و مراقبت‌های تخصصی، این درنای سیبری تلف شد.

اسماعیلی گفت: بررسی‌های تخصصی دامپزشکی نشان می‌دهد «رویا» درنای سیبری، بر اثر درگیری شدید دستگاه تنفسی تلف شده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: پس از مشاهده علائمی مانند بی‌اشتهایی و اختلال در تعادل، این پرنده بلافاصله تحت درمان و مراقبت‌های تخصصی قرار گرفت و آزمایش‌های بالینی، آزمایش خون، ارزیابی‌های بیوشیمیایی، تصویربرداری رادیولوژی، کشت میکروبی و آنتی‌بیوگرام روی آن انجام شد.

روح‌الله اسماعیلی افزود: نتایج بررسی‌ها از وجود یک فرآیند عفونی فعال و درگیری شدید ریه‌ها و کیسه‌های هوایی حکایت داشت. به گفته وی، بیماری‌های تنفسی در پرندگان معمولاً تا مراحل پیشرفته بدون علائم آشکار باقی می‌مانند و زمانی که نشانه‌های بالینی ظاهر می‌شود، روند پیشرفت بیماری بسیار سریع است.

وی تأکید کرد: با وجود بازنگری در برنامه درمانی بر اساس نتایج آزمایش‌ها، درمان دارویی هدفمند و مراقبت شبانه‌روزی دامپزشکان و تیمارگران، این درنا تلف شد.

اسماعیلی با بیان اینکه کالبدگشایی و نمونه‌برداری تخصصی انجام شده است، گفت: علت قطعی مرگ پس از تکمیل آزمایش‌های تکمیلی و جمع‌بندی مستندات دامپزشکی اعلام خواهد شد.

«رویا» بهمن‌ماه ۱۴۰۱ از بلژیک به ایران منتقل شده بود تا در قالب برنامه حفاظت از مسیر مهاجرت جمعیت غربی درنا‌های سیبری، همراه «امید» آخرین درنای سیبری این مسیر باشد.