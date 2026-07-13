تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران با حضور حسین گلستانی، ملی‌پوش قمی، در دومین دیدار رقابت‌های قهرمانی جهان چین، بوسنی را شکست داد و یازدهمین پیروزی خود برابر این تیم را به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در دومین دیدار رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی چین، با نتیجه ۳ بر یک بوسنی، رقیب سنتی خود را شکست داد و یازدهمین پیروزی تاریخ خود برابر این تیم را رقم زد.

در این دیدار، حسین گلستانی، ملی‌پوش قمی، در ترکیب تیم ملی ایران حضور داشت و در کسب دومین برد ملی‌پوشان در این مسابقات سهیم بود.

تیم ملی ایران در گروه D این رقابت‌ها با تیم‌های بوسنی، لهستان و ژاپن هم‌گروه است و برای کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به میدان رفته است. تیم‌های برتر این مسابقات جواز حضور در پارالمپیک را کسب خواهند کرد.