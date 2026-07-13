به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زهرا خدادادی به راهکار عبور از شرایط فعلی اقتصاد اشاره کرد و گفت: عبور از شرایط بحرانی اقتصاد نیازمند برنامه‌ای جامع، منسجم و هماهنگ میان دستگاه‌های اقتصادی کشور است که این مهم باید زیر نظر تیم اقتصادی دولت انجام شود تا به وضعیت مطلوب دست پیدا کنیم.

وی افزود: برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد باید مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی، ثبات‌بخشی به بازار ارز و امثالهم در دستور کار دولت قرار گیرد، به هر حال تیم اقتصادی دولت وظیفه دارد با هماهنگی کامل میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌های اقتصادی را به‌صورت هدفمند اجرا کند، اگر این موضوع صورت پذیرد شاهد اتفاقات مطلوبی خواهیم بود تا از وضعیت فعلی اقتصاد عبور کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: قوانین برای بهبود وضعیت اقتصادی به اندازه کافی وجود دارد، اما اگر جایی لازم باشد دولت می‌تواند لایحه بدهد و مجلس هم همراهی لازم را در این زمینه خواهد داشت، اما آنچه که مهم است کنترل تورم و مدیریت نقدینگی بوده که باید در اولویت‌های کاری دولت قرار بگیرد و سیاست‌های اقتصادی را متناسب با وضعیت فعلی طراحی کند.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: قوانین لازم از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت برای بهبود شاخص‌های اقتصادی تدوین و تصویب شده است؛ لذا معتقدم دولت باید در اجرای این قوانین اهتمام لازم را داشته باشد تا بتوانیم به نقطه مطلوبی از اقتصاد دست پیدا کنیم؛ بنابراین عبور موفق از شرایط دشوار اقتصادی بیش از آنکه به تعدد قوانین وابسته باشد، به اجرای صحیح قوانین موجود، ثبات در سیاست‌گذاری، هماهنگی تیم اقتصادی دولت و جلب اعتماد فعالان اقتصادی بستگی دارد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه رشد تولید، افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی را فراهم کند.