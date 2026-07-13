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دادستان تالش در بررسی میدانی چالشهای لندفیل قروق این شهرستان، بر تسریع ساماندهی و رفع معضلات زیستمحیطی آن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در پی انتشار تصاویری از وضعیت دفع غیراصولی پسماندهای بیمارستانی در شهرستان تالش در ۱۹ تیر ماه، هادی حق شناس استاندار گیلان با صدور دستور فوری به دستگاههای مسئول، بر لزوم ساماندهی مدیریت پسماندهای پزشکی، رعایت کامل ضوابط بهداشتی و صیانت از سلامت مردم و محیط زیست تاکید کرد و طی تماس جداگانهای با فرماندار و شهردار تالش، دستور داد با قید فوریت نسبت به محصورسازی و دیوارکشی چهار ضلع محل دفن زباله، تفکیک محل دفن پسماندهای بیمارستانی از پسماندهای عادی و اجرای کامل الزامات بهداشتی و زیستمحیطی اقدام و نتیجه اقدامات انجامشده به استانداری گزارش شود.
در همین رابطه امیر رحمتی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش، با حضور میدانی در لندفیل قروق (کریممحله)، آخرین وضعیت این مرکز را از نزدیک بررسی و بر اجرای اقدامات لازم برای کاهش مخاطرات زیستمحیطی تأکید کرد.
اصغر خودکار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش، در این بازدید با اشاره به وضعیت مراکز دفن پسماند شهرستان گفت: شهرستان تالش دارای ۶ محل تخلیه و دفن زباله شهری و روستایی شامل آلالان اسالم (مربوط به شهرداری اسالم، تعاونی دهیاران در کنار دفنگاه اسالم، لندفیل قروق (کریممحله) متعلق به شهرداری تالش و همچنین محلهای دفن لیسار، حویق و چوبر است که اغلب در نواحی جلگهای و در مجاورت ساحل دریای خزر قرار دارند.
وی افزود: این مراکز به دلیل محصور نبودن، دفن غیربهداشتی پسماند و نبود مدیریت مناسب شیرابه، از مهمترین کانونهای آلودگی آب، خاک و هوا محسوب میشوند و استمرار این وضعیت میتواند آثار نامطلوب و جبرانناپذیری بر اکوسیستمهای طبیعی و سلامت عمومی بر جای بگذارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش با اشاره به اقدامات انجامشده طی یک سال گذشته گفت: با پایشهای مستمر کارشناسان محیط زیست، تشدید نظارتها، انجام اقدامات کنترلی، قرار گرفتن شهرداری تالش و تعاونی دهیاران در فهرست واحدهای آلاینده، پیگیریهای قضایی، اعمال جرائم زیستمحیطی و همچنین طرح موضوع در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان، روند ساماندهی محلهای دفن زباله با جدیت دنبال شده است.
اصغر خودکار ادامه داد: در نتیجه این پیگیریها، شهرداریهای مربوطه عملیات فنسکشی و محصورسازی محلهای دفن زباله را آغاز کردند و در لندفیل قروق (کریممحله) که به دلیل وسعت زیاد، اجرای عملیات زمانبر بوده، عملیات محصورسازی در مراحل پایانی قرار دارد و پیشبینی میشود طی چند روز آینده به پایان برسد.