به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در گرامیداشت شهادت رهبر مجاهد شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای (رض) محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته شهرستان تکاب برگزار شد.

در این آیین که در میعادگاه اجتماع شبانه مردمی در مقابل قلعن سردار افشار این شهرستان برپا شد ۵ تن از قاریان کشوری شهرستان تکاب با تلاوت آیاتی از کلام دلنشین الهی و هدیه به روح مطهر رهبر مجاهد شهید و اعضای خانواده شهید آن رهبر مجاهد یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

در این آیین معنوی که با استقبال گسترده مردم و مسؤلان رو‌به‌رو بود حاضران با تلاوت آیات الهی و نثار فاتحه یاد و نام امام مجاهد سهید و خانواده شهید آن عزیز سفر کرده را گرامی داشتند.

مردم شرکت کننده در این محفل نورانی با سر دادن شعارحرف ما یک کلام انتقام انتقام، خواستار انتقام خون رهبر شهید امت از عاملان شهادت آن عزیز سفر کرده شدند.