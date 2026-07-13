مردم همدان در یکصد و سی و چهارمین شب تجمعات خودجوش، خود بر حمایت از مقاومت، نیروهای مسلح و وحدت ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، همدان، صحنه حضور مردمی است که با اجتماع در حمایت از جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکوم کردن اقدامات و تهدید‌های دشمنان، بر ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها و حمایت از نیرو‌های مسلح و رهبر معظم انقلاب تأکید می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع معتقدند در برابر بدعهدی و اقدامات خصمانه دشمن، جمهوری اسلامی باید با اقتدار از منافع ملی و امنیت کشور دفاع کند.

حاضران در این مراسم تأکید دارند که هرگونه خطای محاسباتی دشمن، باید با پاسخی متناسب و قاطع از سوی نیرو‌های مسلح همراه باشد تا امنیت و اقتدار کشور حفظ شود.