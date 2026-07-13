بررسی آمار عرضه‌های روزانه بورس انرژی ایران در روز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در بازار فیزیکی هیدروکربوری، در مجموع ۳۲ هزار و ۵۵۰ تن فرآورده‌های پالایشی، پتروشیمی و پایین‌دستی برای عرضه برنامه‌ریزی شده است.

به گزاش خبرگزاری صداوسیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد در مبادلات امروز ۳۲هزار و ۵۵۰ تن مجموع عرضه‌های بازار هیدروکربوری بورس انرژی خواهد بود.

هم‌چنین از این میزان، ۲۵ هزار و ۵۰ تن در رینگ داخلی و ۷ هزار و ۵۰۰ تن در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی هیدروکربوری عرضه خواهد شد.

براین اساس در بخش بازار برق نیز مجموعاً ۲ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۸۴۶ کیلووات‌ساعت برق در تابلوهای مختلف بورس انرژی ایران برای عرضه پیش‌بینی شده است. از این میزان، یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون و ۱۷۸ هزار کیلووات‌ساعت مربوط به برق عادی، ۴۸ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۸۴۶ کیلووات‌ساعت مربوط به برق سبز و ۵۴۴ میلیون و ۲۳۶ هزار کیلووات‌ساعت مربوط به برق آزاد است.