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مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: ۱۱ درصد از درآمدهای مالیاتی استان از محل مشاغل و اصناف تأمین و بخش عمده این درآمدها از شرکتهای حقوقی و مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای بزرگ وصول میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل امور مالیاتی کردستان در جریان دیدار با نماینده ولی فقیه در استان که به مناسبت گرامیداشت هفته فرهنگ مالیاتی انجام شد، اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استان وصول شد.
مصطفی فعلهگری با تشریح سبد ترکیب وصول مالیات در استان افزود: در حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار مؤدی در بخش مشاغل استان فعالیت دارند، اما تنها ۱۱ درصد از درآمدهای مالیاتی از محل مشاغل و اصناف تأمین و بخش عمده درآمدهای مالیاتی از شرکتهای حقوقی و مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای بزرگ وصول میشود؛ از اینرو تمرکز سازمان امور مالیاتی بر شناسایی، رسیدگی و نظارت بر مؤدیان بزرگ است.
وی فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی را از مهمترین چالشهای نظام مالیاتی برشمرد و بیان کرد: برای مقابله مؤثر با این پدیدهها، اصلاح قوانین و رفع گسست میان قانون و اجرای آن ضروری است تا زمینه تحقق هرچه بیشتر عدالت مالیاتی فراهم شود.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به ارتباط مستقیم میزان وصول مالیات با اعتبارات و منابع تخصیصی به استان افزود: ضرورت تقویت این ارتباط در راستای توسعه و عمران استان همواره مورد تأکید است.
فعلهگری گزارشی از نحوه توزیع درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده ارائه کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این منابع، به صورت مستقیم به شهرداریها و دهیاریهای استان پرداخت میشود و در اجرای طرحهای عمرانی و توسعه خدمات شهری و روستایی نقش مؤثری دارد.
وی یادآور شد: بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به حوزه بهداشت و درمان اختصاص مییابد و درصدی از آن نیز برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته میشود.
حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی، نماینده ولی فقیه در کردستان هم در این دیدار با قدردانی از تلاشهای کارکنان نظام مالیاتی، بر نقش مالیات در تحقق عدالت، توسعه پایدار و افزایش اعتماد عمومی تأکید کرد و خواستار استمرار اقدامات فرهنگسازی و ارتقای شفافیت در نظام مالیاتی شد.