به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم گرامیداشت شهید امام خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه و شهدای فراجا در جنگ تحمیلی سوم با حضور خانواده های معظم شهدا، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران و روسای دستگاههای اجرایی مسئولان استان و مردم شهید پرور ارومیه برگزار می شود.

این مراسم از ساعت ۱۷ تا ۱۹ سه‌شنبه ۲۳ تیرماه درحسینیه اعظم حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) خیابان محراب ارومیه برگزار خواهد شد.