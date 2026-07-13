مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی از لزوم تعیین تکلیف وضعیت معادن بلوکه شده در حوزه منابع طبیعی خبر داد و در مقابل، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از رویه نادرست در استعلام‌های میراث فرهنگی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در سی‌وششمین جلسه شورای معادن استان، چالش‌های پیش روی بخش معدن با تمرکز بر موانع اداری و زیست‌محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خیرخواه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به چالش‌های موجود گفت: بخشی از معادن استان به دلیل دستورات منابع طبیعی متوقف شده‌اند که این موضوع باید به‌سرعت بررسی و تکلیف آنها مشخص شود.

او همچنین از دستاورد‌های اخیر جلسه خبر داد و گفت: با صدور مجوز برای ۱۳ فقره برداشت معدنی به میزان ۲۷۰ هزار تن ماده معدنی جهت پروژه‌های عمرانی و همچنین تصویب ۹ محدوده اکتشافی، گام‌های مهمی در جهت توسعه برداشته شده است.

در ادامه این نشست، مصطفوی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، با انتقاد تند از روند استعلام‌ها در فرآیند واگذاری محدوده‌های معدنی اظهار داشت: رویه نادرستی در استان وجود دارد؛ میراث فرهنگی باید حریم‌های خود را از ابتدا مشخص و اعلام کند. متأسفانه در بسیاری از موارد، پس از طی تمامی مراحل قانونی، این دستگاه محدودیت‌هایی را اعلام می‌کند که باعث اختلال جدی در فعالیت‌های معدنی می‌شود.» وی تأکید کرد که برخورد با ظرفیت‌های عظیم معدنی استان در شرایط فعلی، به‌هیچ‌وجه در شأن این استان نیست.

جباری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز با یادآوری ضرورت رعایت فاصله ۵۰۰ متری معادن از مراکز جمعیتی، تأکید کرد که اولویت اصلی، حفظ سلامت مردم است.

وی افزود: رعایت عدم آلایندگی و فاصله قانونی، حق ساکنان است و پیش از هرگونه مزایده یا بهره‌برداری، استعلام‌های محیط زیستی الزامی است