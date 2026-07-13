مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم از ۲۱ تیرماه آغاز شده و تا ۱۲ مردادماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم از ۲۱ تیرماه آغاز شده و تا ۱۲ مردادماه ادامه دارد.

فرحبخش گفت: این آزمون‌ها به‌صورت همزمان در ۲۳۳ مرکز آزمون استان برگزار می‌شود و ۲۲ هزار و ۳۳۵ دانش‌آموز پایه یازدهم و ۳۴ هزار و ۸۶۱ دانش‌آموز پایه دوازدهم در آن شرکت دارند.

فرحبخش با اشاره به اهمیت این آزمون‌ها گفت: سوابق تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم، ۶۰ درصد تأثیر نهایی در نتیجه کنکور سراسری دارد و از این رو، برگزاری دقیق و منظم آزمون‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.