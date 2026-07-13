رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف ۳۱۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محمدرضا احمدی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در این خصوص اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت اقتصادی پنهان تعدادی از اتباع غیرایرانی در محدوده استان سیستان و بلوچستان و در چارچوب اقدامات کنترلی، شناسایی ۲۱ نفر از اتباع فاقد پرونده دارای فرار مالیاتی در دستورکار قرار گرفت.

احمدی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم توجه ویژه به موضوع مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بیان کرد: متعاقب رسیدگی‌های مالیاتی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی اشخاص مذکور در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، اوراق تشخیص و مطالبه مالیاتی صادر گردید.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج حاصل از رسیدگی مالیاتی، سرجمع بدهی افراد یاد شده در منابع موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بالغ بر ۳۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است.