

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بختیار رحمانی پور افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر ارزش دلاری ۱۵ درصد کاهش و از نظر وزن ۴ درصد افزایش داشته است.



وی، مهم‌ترین اقلام صادراتی استان را پنیر، پسته، نئوپان ملامینه، میله های آهنی یا فولادی، ید، لوله ها و پروفیل دانست که عمدتاً به کشورهای آسیای میانه صادر شده است.



سرپرست گمرکات استان گلستان با اشاره به وضعیت واردات هم افزود: در این بازه زمانی، ۲۰ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۳۸ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ ارزش دلاری ۲۱ درصد افزایش واز لحاظ وزن ۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.



اقلام وارداتی شامل دستگاه نورد گرم اتوماتیک میلگرد ، روغن خام سویا ، دانه سویا و مولد گازی تولید همزمان برق و گرما بوده که از کشورهای آسیایی و اروپایی وارد کشور شده است.



درآمد گمرکات استان هم طی این مدت به ۴هزار و ۶۴۸ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۹۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.