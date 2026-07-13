کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران: آسمان استان امروز دوشنبه و فردا سه شنبه صاف و آفتابی با افزایش دما همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز دوشنبه و فردا سه شنبه صاف و آفتابی با افزایش دما همراه خواهد بود.

تاکامی افزود: از چهارشنبه تا اواخر هفته به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد ابر و احتمال بارش‌های پراکنده باران در دامنه‌ها و ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: دیروز ساری و دشت ناز با ۲۴ درجه سانتی گراد گرمترین ودلیر چالوس با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته تاکامی دریا امروز موج متوسط دارد برای شنا مناسب نیست، اما برای سایر فعالیت‌های دریایی با رعایت جوانب احتیاط انجام شود.