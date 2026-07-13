رئیس پلیس گذرنامه هرمزگان گفت: متقاضیان دریافت گذرنامه زیارتی به برنامه کاربردی پلیس من یا دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ رضا راستگو افزود: شهروندان در شهرستان‌های بندرلنگه، بستک، قشم، بندرعباس، میناب و جاسک هم می‌توانند به مدیریت گذرنامه شهرستان خود مراجعه کنند.

وی گفت: افرادی که گذرنامه آنها اعتبار ندارد و یا در زمان خروج از کشور اعتبار آن کمتر از شش ماه است باید برای دربافت و یا تمدید گذرنامه مراجعه کنند.

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رئیس پلیس گذرنامه هرمزگان گفت: طلاب و دانشجویان هم برای خروج از کشور و دریافت مجوز باید به نظام وظیفه مراجعه کنند.

سرهنگ راستگو افزود: متولدان سال ۱۳۸۷ نیاز به اجازه خروج از کشور ندارند.

وی گفت: برای دریافت گذرنامه زیارتی به همراه داشتن شناسنامه، کارت پایان خدمت و یک قطعه عکس الزامی است.

رئیس پلیس گذرنامه هرمزگان مدت زمان صدور گذرنامه را ۴۸ ساعت عنوان کرده و از مردم درخواست کرد دریافت آن را به روز‌های پایانی موکول نکنند.